Який шедевр, здавалося б, можна створити з ниток і цвяхів! Олена Терентьєва з Черкас, працюючи в техніці стринг-арту, малює такі картини, що мимоволі хочеться біля них зупинитися, щоб краще роздивитися, помилуватися польотом фантазії молодої художниці.
Захопилася цим мистецтвом недавно, але вже багато вміє. Знає й історію цього рукоділля, яке в ХVІ столітті вигадали англійці. Декоративні малюнки на дощечках спочатку були зовсім простими, проте поступово техніка ускладнювалася, перетворюючись на популярний вид мистецтва, яким захопилися рукодільниці різного віку. Ізонитка, розповідає дівчина, — одна з малозатратних технік. Для створення композиції потрібні тільки цвяхи й нитки. І звичайно ж, неабияке терпіння. Ось уже три десятки композицій прикрашають домівку Олени. І не тільки її. Дарує свої роботи подругам і знайомим. А сама вечорами сидить над ескізами майбутніх композицій.