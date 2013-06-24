Плануєте незабутній гірський відпочинок, або вихідні на рибалці, але не маєте спорядження? Магазин Norfin представляє до вашої уваги новітні лінійки спецодягу та взуття для полювання, риболовлі і відпочинку в лісі та на природі.

Створюючи костюми Norfin розробники приділили найбільшу увагу вашому комфорту та зручності. Вироби поєднали у собі багатофункціональність та легкість. Одяг та взуття володіють рядом переваг, серед яких:

— використання мембранних та багатошарових матеріалів;

— водовідштовхуючі властивості тканин;

— високі терморегуляційні показники ( костюми зберігають тепло навіть в найлютіші морози );

— можливість вибору сезонних варіантів( створено окремі колекції в залежності від сезону );

— витривалість ( одяг не втрачає своїх позитивних характеристик навіть після багаторічного використання);

— комплектація надійною форнітурою;

— оригінальність кожної моделі.

Спеціальний одяг для зимового відпочинку або полювання значно відрізняється від звичайного вбрання , не тільки матеріалами а і технологією пошиву, тому спеціалісти розробили унікальні зразки, які повністю відповідають потребам тієї чи іншої сфери активного відпочинку.

Доступна ціна, висока якість і широкий асортимент костюмів та спорядження не залишать без вибору навіть найвибагливішого туриста.

Серед моделей представлені:

Зимові костюми — виконані у різних комплектаціях, ідеально підходять для використання при низьких температурах. Особливістю моделей є проклеєні шви, що запобігають промоканню та надзвичайна легкість, що забезпечує максимальний комфорт при носінні. Костюми оснащені кишенями, утяжками, резинками та іншими додатковими елементами, які допомагають ще більше адаптувати виріб під свої потреби та отримати більший захист від погодніх умов.

Демісезонний одяг Norfin — представляє собою різні варіації для риболовлі та активного відпочинку. З комплектуючих можна обрати тільки найнеобхідніше: куртки, комбінезони, штани, плащі, окуляри.

Кожен елемент виготовлено з якісних та надійних тканин, що вбережуть від вітру, дощу і подарує тепло і затишок.

Літні варіанти — моделі для теплих погодних умов, виконані з дихаючих тканин, чудово підійдуть для спекотних днів. Літній одяг Norfin гарантує комфорт та зручність для будь- яких активних ігор та відпочинку на природі. Окремо можна придбати накидки від комарів, антимоскітні шляпи та різноманітні окуляри, що особливо актуально в теплі сезони.

Взуття — Norfin виробляє різне за сезонністю та призначенням Таке взуття легке та розроблене з урахуванням усіх анатомічних потреб.

В процесі виробництва не використовуються синтетичні матеріали які можуть нашкодити здоров'ю.

Підошва виробів надійна, має антиковзаюче покриття та володіє стійкість до зовнішніх подразників і потпрапляння вологи.

Для любителів полювання є можливість придбання спеціалізованих виробів з камуфляжним забарвленням.

Доповнити спорядження можна термобілизною, яка не відчувається на тілі та надійно захищає від різних природніх умов.

Щоб зробити свій відпочинок або улюблене заняття максимально комфортним Norfin пропонує широкий вибір рюкзаків, термосумок, палаток, спальників, складних меблів та інших аксесуарів.