Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном Україну. Він заявив, що нормандському формату потрібна нова динаміка.
Про це він заявив на спільному брифінгу з держсекретарем США, передає РБК-Україна.
Дипломати обговорили врегулювання ситуації в Україні. Голова зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив, що в ході бесіди вказав на необхідність нової динаміки нормандського формату.
Раніше Президент України Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу, і навіть запропонував розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок США, Канади та Британії.