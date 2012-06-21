Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському лісгоспі випробували новий пристрій для спилювання пеньків, який лісівники виготовили cамотужки, скориставшись досвідом своїх колег із Охтирки.
Як розповів директор Сумського лісгоспу Микола Сороколіт, у жовтні минулого року представники господарства брали участь у засіданні виїзної колегії на базі Тростянецького та Охтирського господарств, що проводило Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Саме там вони і ознайомилися з винаходом охтирців, які сконструювали такий потрібний лісівникам пристрій. Адже за його допомогою вдається максимально механізувати догляд за майбутнім лісом.
За роботу взялися головний механік лісгоспу Олександр Дудченко, лісничий Піщанського лісництва Володимир Колосок, начальник цеху переробки деревини Микола Закусило та місцевий умілець Віктор Волін.
Перші випробування провели у Піщанському лісництві наприкінці грудня. Результати – чудові: в перспективі лісівники матимуть широкий простір для безперешкодної роботи на ділянках з молодими насадженнями.
Тож у Сумському лісгоспі вдячні за роботу умільцям, за ідею – охтирським лісівникам, а за організацію виїзних колегій, де можна почерпнути досвід колег – керівництву управління.