Нова версія Android отримає функцію Deep Press, яка буде враховувати силу натискання на дисплей.
У 2016 році був представлений iPhone 6s. Однією з особливостей новинки стала функція 3D Touch, яка дозволяла дисплею реагувати на силу натискання – крім стандартних дотиків. Користувачі оцінили нововведення, і з тих пір воно стало візитною карткою наступних моделей IPhone.
Ймовірно, в Google теж оцінили нововведення. Як повідомляється, в коді нової версії ОС Android було виявлено рядок «Deep press». Здогадки підтверджує службове опис рядка: «Поточний потік подій демонструє дії користувача, сильніше тиснуть на екран».
Керівництво Google ніяк не прокоментувало інсайд, але експерти впевнені, що Android Q «навчиться» розпізнавати силу натискання. Слід зазначити, що це зажадає від творців смартфонів модернізувати майбутні пристрої, так як цей функціонал залежить від пристрою тачскрін. Нагадаємо, що вже 7 травня пройде щорічна конференція Google I \ O 2019. У ході заходу стане відомо – коли новий Android отримає аналог 3D Touch, що використовується в iPhone вже три роки?
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»