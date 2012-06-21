Автобан на чотири смуги з’єднає портові міста вздовж узбережжя, а саме: Маріуполь, Бердянськ, Херсон та Миколаїв. Про це під час робочої поїздки в Херсонську область заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, спілкуючись із представниками місцевих громад, які відзначили поганий стан дороги, що з’єднує Миколаїв та Херсон. За словами міністра, цього року планується зробити техніко-економічне обґрунтування дороги, яка з’єднає ці чотири міста. Після того можна буде розпочати роботи наступного або 2021 року.
Перебуваючи у Бериславському районі, Володимир Омелян оглянув ділянки траси Т04-03 Мар’янське — Берислав: 68 км траси (затока р. Дніпро с. Новокаїри) та 58 км траси (затока р. Дніпро с. Милове). Він зазначив, що ініціює надання коштів для ремонтних робіт на проблемних ділянках автошляхів. «Для ремонту та підтримання стану доріг потрібно застосувати комплекс заходів. По-перше, як тільки створюється ОТГ — грошові надходження зростають у 2—3 рази, — пояснив міністр. — Кожна ОТГ зможе акумулювати кошти та використовувати їх на свій розсуд. По-друге, необхідно закупити вагові комплекси, щоб контролювати вагу великогабаритних автомобілів. Це забезпечить збереження відремонтованих доріг від швидкого зносу».
Будівельні роботи розпочнуться по всій країні. Нині вивчають готовність дорожньої техніки, компаній, що забезпечуватимуть ці роботи, а також тендерні умови та процедури.
Також під час перебування на Херсонщині Володимир Омелян ознайомився з ходом будівництва в обласному центрі шляхопроводу. Реалізація об’єкта здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, освоєно кошти на суму 196,7 мільйона гривень.