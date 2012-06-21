Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що змінила класифікацію індійського штаму коронавірусу B.1.617, який виявили торік у жовтні, з «варіанта, що представляє інтерес» на «варіант, що викликає занепокоєння». Про це заявила провідна науковиця ВООЗ із питань COVID-19 Марія ван Керхов. «Існує деяка інформація, яка свідчить про підвищений рівень передачі B.1.617», — сказала науковиця. Вона також зазначила, що цей штам коронавірусу не єдиний, який нині поширюється в Індії, і що там також присутній британський варіант B.1.1.7, який, як було вже доведено, також заразніший за базовий вірус.

Щодо питання з приводу того, що на індійський варіант коронавірусу можуть не діяти відомі вакцини, епідеміологиня заявила, що ВООЗ класифікує цей варіант як такий, що викликає занепокоєння на глобальному рівні. Вона підтвердила, що індійський штам коронавірусу вже поширився на інші країни. Проте, за словами Марії ван Керхов, на сьогодні у ВООЗ немає підстав припустити, «що наша діагностика чи терапія та вакцини не працюють».

Медики остерігаються, що саме нова мутація вірусу призвела до стрімкого зростання рівня інфікованості й смертності в Індії. Але Марія ван Керхов зауважила, що на ситуацію в Індії впливає багато інших чинників, серед яких «щільність населення, послаблення деяких обмежувальних заходів у соціальній сфері та галузі охорони здоров’я». На початку цього тижня індійська влада повідомила, що фіксує близько 370 тисяч нових заражень коронавірусом та майже 4000 смертей щодня. Експерти стверджують, що фактичні дані можуть бути набагато вищими.

Хоча вакцинаційну кампанію успішно розгорнуто у багатьох країнах світу, у ВООЗ викликають занепокоєння ті варіанти коронавірусу, які швидше поширюються, спричинюють більшу кількість летальних випадків і виявляються стійкими до наявних вакцин. Вперше такий штам було виявлено в Китаї наприкінці 2019 року. А індійський варіант доповнив перелік уже відомих бразильської, британської та південноафриканської мутацій, які також класифікують як такі, що викликають занепокоєння.

Експерти висловлюють побоювання, що поширюючись, вірус шукатиме ідеальних умов і продовжуватиме мутувати. «Ми відстежуватимемо варіанти штамів, які викликають занепокоєння, і зробимо все можливе, щоб обмежити їхнє поширення», — запевнила Марія ван Керхов.