«Ягорлик» — так називається найбільший полігон наших Збройних сил, який повноцінно функціонує на Херсонщині. Його розпочали зводити 2018 року замість втраченого через російську окупацію та анексію Криму випробувального майданчика Державного науково-випробувального центру «Чауда».

«За станом оснащення це один із найсучасніших полігонів Європи. Площа майданчика становить близько 3,7 тисячі гектарів. Робота з вдосконалення інфраструктури триватиме й надалі», — цитує управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України слова заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Радіона Тимошенка.

Новий полігон призначено для стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння української армії, а також випробування перспективної зброї великої дальності ураження. А з робочих місць полігону, повідомляє УНІАН, можна здійснювати управління авіацією й ведення протиповітряного бою сучасними технічними засобами, які є на озброєнні українського війська, серед іншого — й іноземного виробництва.

«Наявна система візуального контролю дає змогу керівництву Збройних сил в режимі реального часу спостерігати за випробуваннями, навіть не виходячи з робочого кабінету в столиці», — зазначив заступник начальника Генерального штабу.

Полігон, за його словами, повністю автономний, технологічний та екологічний. «Зараз він у повному обсязі забезпечує проведення випробувань. Незабаром тут відбудуться стрільби артилерійської системи «Богдана» на дальності до 40 км. Пізніше — випробувальні пуски ракетних систем після ремонту й модернізації», — інформував посадовець.