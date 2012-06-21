Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Новий Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураі прибув уперше із візитом на Луганщину. За його словами, вже почав знайомство з областю, зокрема, з бізнесом у Кремінній, та йому важливо оцінити проблеми, у вирішенні яких зможе допомогти Уряд Японії. Саме обговоренню цих питань було присвячено зустріч в обласній державній адміністрації.
За останні роки Уряд Японії надав Луганщині допомогу на загальну суму близько 10 мільйонів доларів. Це, зокрема, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, сфери освіти та культури, у тому числі реалізація масштабного проекту по відновленню водопостачання Кремінної.
Але через складну економічну ситуацію у регіоні, Луганщина потребує допомоги міжнародної спільноти й надалі у вирішенні цілої низки питань, серед яких - організація надійного електропостачання, будівництва додаткової гілки залізниці для повноцінного з’єднання усієї підконтрольної українській владі території області. Та, особливо, проблеми підтопленням шахт ДП «Первомайськвугілля», яке загрожує масштабною техногенною катастрофою.
«Для мене є дуже важливо визначити подальші пріоритети у нашій спільній діяльності. Таким чином допомога нашої країни буде більш корисною», – підсумував пан Посол.