Американська компанія Colossal bioscience заявила, що може використати генетичну технологію CRISPR для відтворення тварин, які вимерли понад 11 тисяч років тому. Засновник фірми, американський генетик та біоінженер Джордж Черч, оголосив про започаткування нового проєкту, який поверне до життя мамонта.

«Ще ніколи людство не намагалося використати силу цієї технології для відновлення екосистем, для зцілення Землі та збереження її майбутнього за рахунок заселення вимерлими тваринами», — сказав підприємець і співзасновник Colossal Бен Ламм. А Джордж Черч наголосив, що його компанія «використає прогрес, досягнутий у технологіях зчитування та запису ДНК, і пристосує його до глобальних проблем екологічного збереження».

Ученим удалося знайти бивні мамонта, кістки та інші матеріали, щоб виділити ДНК тварини. Потім цю ДНК вставлять в геном азіатського слона, щоб сформувати гібрид, повідомляє компанія. Науковці стверджують, що на цей проєкт їм вдалося зібрати 15 мільйонів доларів від інвесторів.

Прихильники ідеї відтворення вимерлих видів стверджують, що цей процес може допомогти людям отримати нові знан-ня з біології, еволюції та технологій. Вони також вважають морально прийнятним повернути до життя вимерлі види тварин. Об’єктом для свого першого проєкту Colossal bioscience обрали мамонта, бо переконані, що воскресла тварина оживить Арктику і уповільнить процес глобального потепління.

Дослідження, проведене у березні 2017 року і опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, засвідчило: програми відновлення вимерлих видів будуть надто дорогими. Науковці, які проводили це дослідження, дотримуються думки, що державні чи приватні кошти, що надано на такі експерименти, ліпше використовувати для захисту видів, які живуть нині.

Серед інших недоліків цих технологій — імовірність того, що відтворені прадавні тварини стануть переносниками давніх патогенів, які можуть інфікувати людей, а також негативно вплинуть на довкілля.