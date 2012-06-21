Найбільший у Східній Європі заклад вищої освіти, в якому вивчають науки про життя, — Національний університет біоресурсів і природокористування України відсвяткував 123-річчя.

Розпочавшись як сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інституту 1898 року, коли іспити в перших його випускників приймав Дмитро Менделєєв, він перетворився на провідний дослідницький університет України з великим потенціалом і мережею відокремлених навчальних підрозділів у багатьох регіонах. Це відображено на його оновлених гербі й прапорі, який злетів у небо на урочистому святкуванні цьогорічного Дня університету. Гостями заходу були члени уряду — міністри освіти і науки Сергій Шкарлет, аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема (до речі, випускник НУБіП).

«На 105 кафедрах і в понад 400 навчально-наукових лабораторіях нашого вишу працюють понад півтори тисячі висококваліфікованих викладачів: 262 доктори наук, 38 академіків і членів-кореспондентів та 916 кандидатів наук, — розповідає ректор Станіслав Ніколаєнко. — А загалом НУБіП нині — це майже 30-тисячна родина викладачів і студентів. Вищу освіту тут здобувають землевпорядники, інженери-механіки, фахівці з комп’ютерної і програмної інженерії, будівельники, лісівники, лікарі ветеринарної медицини, економісти, менеджери, юристи, соціальні педагоги та інші. Вони навчаються за 32 напрямами підготовки бакалаврату і 34 спеціальностями магістратури.

Серед наших випускників багато видатних державних, громадських і наукових діячів. У вісьмох скликаннях парламенту працювали близько сотні депутатів з дипломами нашого вишу. А про якість навчання як наріжний камінь нашої діяльності свідчить те, що НУБіП входить у десятку найкращих в Україні й трійку столичних закладів вищої освіти».

Університет має великі міжнародні зв’язки: співпрацює зі 149 вишами та освітніми закладами із 41 країни. Діють 11 міжнародних програм з можливістю отримання подвійних дипломів у Токійському аграрному (Японія), Університеті прикладних наук Ваєнштефан-Триздорф, Університеті Ангальт (Німеччина), Варшавському університеті наук про життя, Поморській академії у Слупську (Польща) та інших провідних навчальних закладах. А цього року НУБіП відкриває філіал у Китаї. Про міжнародне визнання свідчать і високі позиції університету в рейтингу QS.

Із вишем охоче співпрацюють національні й закордонні компанії та підприємства, серед яких всесвітньо відомі корпорації John Deere, Kuhn, Hardi, Dow Chemical, Syngenta, Monsanto та інші. Вони допомагають з облаштуванням новітніх лабораторій, призначають стипендії й запрошують найздібніших студентів до себе на роботу.

Ось такий він, університет із 123-річною історією, для якого вік не вік. Адже його колектив крокує в ногу з часом.

Ірина КУШНІРЕНКО

для «Урядового кур’єра»