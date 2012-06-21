Майже 60% коштів державного оборонного замовлення спрямовується на закупівлю зразків озброєння та військової техніки, 5% - на розробку новітніх зразків. Таких розробок зараз налічується 25.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Владислав Шостак.

“Обсяг фінансування Державного оборонного замовлення передбачає виділення 22,5 млрд грн (у 2021 році — ред.). 5% цієї суми — на виконання дослідно-конструкторських робіт... Основна сума коштів — це 59% у 2021 році — буде витрачена на закупівлю зразків озброєння та військової техніки, які виробляються вже серійно в Україні, і деякі ми закуповуємо за кордоном. І 27% коштів виділяється на проведення модернізації зразків озброєння і також капітального ремонту. 9% коштів направлені на забезпечення живучості арсеналів баз і складів, будівництва відповідних об'єктів для зберігання боєприпасів”, — сказав Шостак.

Він уточнив, що створення новітніх зразків озброєння, на кшталт ракетних комплексів “Вільха”, “Нептун”, САУ “Богдана”, тривають протягом кількох років. В Україні зараз проходить 25 таких дослідно-конструкторських робіт.

“Таких розробок у нас налічується 25 діючих. Вони не виконуються протягом одного бюджетного року, вони тривають декілька років, тому що мають певну етапність: починається з етапу технічного проєктування, розробки конструкторської документації, наступний етап — виготовлення дослідного зразка і проведення випробувань. Тобто це триває декілька років”, — пояснив представник МОУ.

За його словами, у процесі створення нових зразків у кооперації задіяні різні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Шостак запевнив, що зривів виконання ДОЗ з боку Міністерства оборони у 2021 році не буде. Він також повідомив, що сьогодні відбудеться робоча нарада в Укроборонпромі щодо створення ракетного реактивного озброєння, в якому Міноборони візьме участь.