Обсяги виданих іпотечних кредитів населенню у січні-березні 2021 року зросли більш ніж у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 1,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитувань банків, повідомляє пресслужба НБУ.

"Загалом у І кварталі банки видали 1811 іпотечних кредитів на загальну суму майже 1,4 млрд грн. Якщо порівняти з І кварталом минулого року, то нове іпотечне кредитування зросло на 51% за кількістю договорів та більш ніж у два рази в грошовому вимірі", - йдеться в повідомленні.

Українські банки повідомили, що в березні 2021 року видали 750 кредитів на загальну суму 577,4 млн грн. Обсяги видачі кредитів зросли на 26% на противагу лютому 2021 року та майже в 2,5 рази, якщо порівнювати з березнем 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 22%, за рік – на 83%.

Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Так, якщо порівняти з лютим 2021 року, в березні обсяги видачі кредитів на купівлю житла на вторинному ринку зросли на 28% або на 109,2 млн грн, на первинному ринку – на 15% або на 10,3 млн грн. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в березні становила 87% за обсягом від усіх виданих кредитів.