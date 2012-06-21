«Президент поставив амбітне завдання — почати цього року зрошення земель. Зокрема організувати й запровадити пілотні проєкти в Одеській області, які згодом буде розширено на інші південні регіони», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з реалізації проєктів зрошення земель. Він підкреслив, що варто активніше залучати інвесторів і продуктивніше працювати в цьому напрямі з іноземними й фінансовими партнерами. «Слід не лише відновити старі меліоративні системи, а й збудувати нову сучасну інфраструктуру за прикладом провідних країн. Один з варіантів реалізації цього завдання — державно-приватне партнерство з компанією, яка є світовим лідером у цій галузі», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства прискорити виконання цілей щодо реалізації проєктів зрошення земель в Україні й почати процес переговорів для організації співпраці в цій галузі із провідними компаніями.