На Полтавщині одними з перших плюси децентралізації відчули в Омельницькій ОТГ Кременчуцького району, яка утворилася 2015 року. Весь цей час триває активна робота над її розвитком. В ОТГ увійшли 20 населених пунктів, у яких майже 5,5 тисячі жителів. На її території працюють три дошкільні навчальні заклади, які відвідують 342 учні. Стільки само загальноосвітніх навчальних закладів, де 568 учнів. Тому одним із пріоритетів став розвиток та вдосконалення освітніх закладів громади.
— Передовсім спрямували всі сили та ресурси на відбудову шкіл і садочків. Бачити щасливі обличчя дітей — чи не найбільша радість. З гордістю зазначу, що на сьогодні всі школи вже приведено до ладу, — розповідає голова Омельницької ОТГ Олександра Шереметьєва.
Серед новацій, які запроваджують у громаді, — створення повноцінного інклюзивно-ресурсного центру. Він працює на базі Демидівського ДНЗ. Цей ІРЦ відвідуватимуть 30 дітей з особливими освітніми потребами 2—18 років. 17 із них — діти з ОТГ, решта — з інших громад. У центрі є темна й світла сенсорні кімнати. Надалі його розширюватимуть, будуть кабінети психолога, логопеда, лікувальної фізкультури.
Омельницька громада — активний учасник різних конкурсів, проектів, що проводять у країні. Конкурсний проект GIZ щодо створення та функціонування ЦНАПів на територіях громад став для ОТГ ще однією можливістю рухатися уперед. Тепер там діє ЦНАП. Із півсотні представлених у конкурсі проектів саме з Омельницької ОТГ визнали одним із 12 найкращих. У ЦНАПі працюють реєстратор з міграційної служби, кур’єр військового столу. У перспективі планують залучити працівника Пенсійного фонду та архітектора.
А при виконкомі Омельницької сільської ради функціонують відділи соціального захисту населення, культури і туризму, освіти, отже додалося нових робочих місць.
— Зупинятися на досягнутому не збираємося. Це далеко не вершина розвитку. Тому впроваджуємо реформи. Цьогоріч плануємо повноцінно відремонтувати Демидівський ФАП, — ділиться планами пані Шереметьєва. Вона сподівається, що завдяки впровадженим реформам уже незабаром ОТГ і наша країна загалом стануть прикладом для багатьох інших країн.