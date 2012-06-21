Вчені з багатьох країн десятиліттями сперечаються про користь вживання курячих яєць. Новее дослідження китайських вчених довело користь яєць для серцево-судинної системи. На думку китайських дослідників, наявність яєць у щоденному раціоні значно знижує ризик розвитку інсульту. Такі висновки вчені отримали в результаті спостереження за 500 тисячами пацієнтів у віковій групі від 30 до 80 років. Добровольці щодня з'їдали одне куряче яйце в день протягом чотирьох років.
Як з'ясувалося, у пацієнтів з фокус-групи на 26% знизився ризик розвитку інсульту. Варто зазначити, що про користь регулярного вживання курячих яєць висловлювалися і раніше. Фінські вчені простежили позитивний вплив курячих яєць на профілактику діабету у чоловіків, а дослідники з Університету Вашингтона заявили про позитивний вплив яєць на розвиток дітей.
Але існують і протилежні думки. В американському медичному виданні JAMA вийшов матеріал про користь і шкоду від вживання яєць. Зокрема, вчені відзначають важливість норми. На їхню думку, позитивний вплив на організм може надати вживання до трьох яєць на тиждень, а збільшення норми загрожує зворотнім ефектом. Так, в яєчному жовтку одного яйця міститься до 185 міліграмів холестерину, а раніше було доведено, що 300 мг холестерину в день на 18% збільшує ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»