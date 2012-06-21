Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав імена 26 футболістів, які зіграють на чемпіонаті Європи з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З тих футболістів, які перебувають на тренувальних зборах національної команди України, до заявки на Євро-2020 не ввійшли Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва — "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь") та Богдан Михайличенко ("Андерлехт").

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар").

Захисники: Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі - "Динамо"), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва - "Шахтар").

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі - "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Артем Довбик ("Дніпро-1").

У рамках підготовки до Євро-2020 на нашу національну команду чекають ще два товариські матчі - з Північною Ірландією, 3 червня у Дніпрі та з Кіпром, 7 червня у Харкові.

Євро-2020 відбуватиметься з 12 червня до 12 липня. Турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Збірна України на груповому етапі гратиме у Амстердамі та Бухаресті, суперниками нашої національної команди стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.