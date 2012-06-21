На засіданні Постійної ради ОБСЄ представники Євросоюзу нагадали Росії, що Україна має відновити контроль над усім кордоном з РФ. «Мінський комплекс заходів містить зобов’язання з відновлення Україною повного контролю над усім своїм міжнародним кордоном. Ефективний та всебічний моніторинг цього кордону становить невід’ємну частину стійкого політичного врегулювання конфлікту», — цитує Укрінформ заяву ЄС, виголошену на засіданні.

У Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення Спостережної місії ОБСЄ на всі прикордонні пункти на російсько-українському державному кордоні. У ЄС розчаровані позицією Російської Федерації, через яку не вдалося досягти консенсусу щодо звичного продовження на чотири місяці мандата Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» й «Донецьк». Продовження з ініціативи РФ мандата місії лише на два місяці негативно позначиться на плануванні операцій та ефективному управлінні місії, тож це крок назад з точки зору пошуку стійкого мирного врегулювання конфлікту, вважають у ЄС та ОБСЄ.