Мистецтво рівненської художниці Олени Сєргєєвої — то окрема галактика, сповнена щирості та добра. До всіх, аж до кожної крапочки в цьому світі. Крапкологія (назва умовна, яку сама вигадала) — це її авторська техніка малювання:
— Крапка, мабуть, сама мене обрала, а не я її. Дуже вже вона гнучка й пластична, нею можна заповнити будь-який простір. Ось так беру й ставлю крапки чорним лайнером, і вони перетворюються на картини, — скромно розповідає майстриня.
Надзвичайно творчу й оригінальну Оленку вже знають і люблять рівняни: вона ж бо щедро дарує їм творіння своєї душі. Перша її виставка так і називалася — «Три краплини весни». Нинішня, яка знову приходить до нас на початку весни, — уже четверта. Це 70 нових робіт художниці, але лише частинка з того, що вона створила за рік. Дуже цікавий альбом із серії «Двоє». Тут і любов між чоловіком та жінкою, і між батьками та дітьми в її неповторних образах. А ще — кульбаби, які відлітають: як символ кохання, що його люди пронесли через десятиліття… Ви ж теж бачили такі поважні пари, котрі йдуть по життю, міцно тримаючись за руки? Весна і кохання — речі нероздільні, і тут зовсім не має значення, скільки вам років.
Словом, ті, хто вже незабаром завітає до міського Будинку культури в Рівному, не пошкодують: буде розіграш оригінальних робіт художниці та кухлів з її малюнками. Весна!