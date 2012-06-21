Україна розраховує, що у грудні 2021 року на міністерській зустрічі НАТО лідери країн Альянсу проінструктують своїх міністрів закордонних справ щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України. Про це сказала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Zero Corruption Conference 2021 у Києві.

«‎Бухарестський саміт 2008 року, де було зафіксовано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, безумно, був історичною подією, і сьогодні ми потребуємо історичних відповідей. Найбільша помилка, яку коли-небудь могли зробити союзники, – це залишити Україну та Грузію без відповідей щодо реалізації шляху, вже визначеного у Бухаресті. Наш месидж – Україна залишається відданою порядку денному реформ і тут немає шляху назад. Але Україна, як і весь регіон, очікують на єдність демократичного світу у питаннях щодо інтеграції з ЄС і НАТО», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що сьогодні у дискусіях в НАТО щодо ПДЧ для України чутно голоси про небажання дратувати Росію. Проте, за її словами, така політика не стримала Росію від військового вторгнення на територію Грузії після саміту у Бухаресті 2008 року. А в 2014 році Україна зіштовхнулася з військовою агресією Росії та окупацією частини території.

Урядовець наголосила, що сьогодні Україна робить вагомий внесок до колективної безпеки та оборони, посилюючи східний фланг НАТО, щодо якого у НАТО досі немає чіткої стратегії.

«Україна не відійде від своєї позиції стосовно Плану дій щодо членства в НАТО. 13 років Україна зберігала мовчанку щодо ПДЧ, однак ми починаємо цю дискусію зараз. Ми розуміємо, що це великий шлях. Однак, на нашу думку, не буде кращого політичного моменту для початку цього дискурсу», – сказала Ольга Стефанішина.