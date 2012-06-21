Організатори Олімпійських ігор вирішили не допускати глядачів і вболівальників на трибуни спортивних змагань, які пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня. Про це повідомляє Reuters. Окрім цього, уряд Японії оголосив у столиці надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом, який розпочнеться з наступного понеділка. Про це рішення повідомив прем’єр-міністр країни Йошіхіде Суга. «Беручи до уваги розповсюдження нових штамів коронавірусу, нам необхідно посилити всі контрзаходи», — наголосив глава уряду. Надзвичайний стан було оголошено після зустрічі оргкомітету, уряду та президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який перебуває з візитом у Японії.

Згідно з вимогами закону про надзвичайний стан у японській столиці, бари та ресторани не продаватимуть алкоголь і зачинятимуться о 20:00.

Друга хвиля коронавірусу накрила Японію у квітні, але нині спостерігається відносно низька кількість випадків захворювання. Цього тижня тут фіксували в середньому до двох тисяч нових випадків щодня, з яких майже тисяча припадали на Токіо. Розгортання кампанії з вакцинації у країні триває повільно, лише близько 15% населення повністю вакциновано. На сьогодні в’їзд в Японію заборонено громадянам із 159 країн.

Самі жителі не схвалюють проведення Олімпійських ігор у часи пандемії. Опитування, проведене газетою «Асахі Шимбун» у червні, засвідчило, що понад 80% населення хотіло б скасувати проведення Ігор або перенести їх на наступний рік.