Нині кожна десята дитина у світі працює, що суперечить прагненням міжнародної спільноти поступово викорінити це явище. Показники кількості дітей, які працюють, зросли вперше за останні 20 років, повідомила на пресконференції виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієта Форе. 2000-го кількість неповнолітніх працівників становила 242 мільйони. Але цю тенденцію вдалося поступово здолати, й 2016-го ці показники скоротилися до 152 мільйонів. Проте 2020 року у світі зафіксували вже 160 мільйонів дітей, які працюють.

Якщо цю тенденцію не зупинити, то 2022-го ці цифри можуть становити понад 200 мільйонів. «Ми втрачаємо позиції в боротьбі з дитячою працею, і минулий рік не полегшив цю боротьбу», — сказала Генрієта Форе. За її словами, після другого року глобального локдауну, закриття шкіл, економічних труднощів родини змушені робити дуже важкий вибір.

Найбільше зростання дитячої праці спостерігалося в Африці переважно за рахунок збільшення кількості населення, загальної кризи та високого рівня бідності. На південь від Сахари майже чверть дітей віком 5—17 років працюють, на відміну від 2,3% у Європі та Північній Америці.

«Якщо нинішній рівень соціального захисту знизиться внаслідок заходів жорсткої економії та інших чинників, кількість дітей, які йдуть працювати, може зрости на 46 мільйонів до кінця наступного року», — повідомила спеціалістка ЮНІСЕФ зі статистики Клаудія Каппа.

Хлопчиків частіше залучають до праці — 97 мільйонів зі 160 мільйонів працівників. Проте цей гендерний розрив значно зменшується, коли йдеться про виконання важкої хатньої роботи. За даними ЮНІСЕФ, останніми роками відбулося зростання кількості дітей віком 5—17 років, яких було залучено до небезпечних робіт, наприклад видобування корисних копалин або роботи з важкою технікою. Тим часом ООН визначила 2021-й Міжнародним роком ліквідації дитячої праці, закликаючи до термінових дій для припинення цієї ганебної практики до 2025 року.