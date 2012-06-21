Судячи з усього, на ринок автомобілів вийде з новинкою ще один виробник смартфонів. Так, згідно з даними джерел, китайська компанія Oppo планує випустити свій перший автомобіль.

Зі слів обізнаних джерел, в Oppo вже почали вивчати можливість виходу на новий ринок. Причому повідомляється, що відповідальним за автомобільний підрозділ став сам генеральний директор китайської компанії – Чень Міньйон. Більш того, джерела стверджують, що глава Oppo вже сформував команду і разом з нею вже впродовж кількох останніх років аналізує можливість розробки власного автомобіля.

Згідно з оприлюдненими даними, в Oppo вже почали шукати співробітників з цієї індустрії. Також повідомляється про те, що Чень Міньйон вже встиг поговорити з постачальниками Tesla, виробником акумуляторів CATL і експертами Китайського автомобільного дослідного інституту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»