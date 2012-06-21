Цими вихідними в Лос-Анджелесі пройшла 93-тя церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Найкращим фільмом року стала драма Хлої Чжао «Земля кочівників». Фільм розповідає про американку середнього віку на ім’я Ферн, яка після смерті чоловіка і втрати роботи вирішила мандрувати у фургоні Сполученими Штатами, ведучи кочовий спосіб життя. Хлої Чжао отримала «Оскара» і за найкращу режисуру. Уперше в історії цієї престижної кінопремії її було присуджено жінці-режисерці не з білим кольором шкіри.

«Оскара» за найкращу жіночу роль отримала актриса Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у фільмі «Земля кочівників». Під час промови Френсіс Макдорманд закликала глядачів якнайшвидше повернутися до кінотеатрів і перед тим, як залишити сцену, голосно завила по-вовчому так, як робить її героїня у фільмі.

Премію за найкращу чоловічу роль першого плану отримав 83-річний метр кіно Ентоні Гопкінс за роль у драмі «Батько», де він зіграв хворого із синдромом Альцгеймера. Ентоні Гопкінс став найстаршим актором, який отримав «Оскара» в цій номінації, за всю історію існування премії.

На відміну від багатьох подібних церемоній часів пандемії, 93-тя відбулася за особистої присутності запрошених. Проте участь у ній брали тільки номінанти, ведучі та їхні гості. Усі вони мали здати два тести на COVID-19 перед початком шоу, а також два тести протягом тижня, який передував церемонії.