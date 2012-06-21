Свій перший пресбрифінг новопризначений керівник цієї структури Андрій Єрмак, який дев’ять місяців був помічником глави держави, розпочав із подяки Володимирові Зеленському за довіру й можливість працювати в єдиній команді з єдиною метою — зробити Україну успішною.
Роботу він обіцяє вибудовувати на тому, щоб основними спікерами Офісу стали справи і результат. «Концентруватимемося насамперед на виконанні всіх обіцянок і принципів, які декларувалися під час президентської кампанії. Офіс працюватиме як колектив професійних однодумців. Не буде жодного телефонного права і втручання в державні процеси. Усе буде максимально прозоро і чесно. Комунікації Офісу піднімуться на якісніший рівень. За дорученням Президента його Офіс разом з іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в Україні», — пообіцяв він.
Окреслюючи напрями своєї діяльності на новій посаді, Андрій Єрмак запевнив, що не залишить ті, якими опікувався останнім часом. «Для Президента, для Офісу одним із пріоритетів завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Опікуватимуся зовнішньополітичними напрямами. Вважаю, що сьогодні Україна є в топі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб ця увага та інтерес давали нам конкретні результати», — цитує УНІАН слова посадовця.
Офіс разом із Міністерством закордонних справ, іншими державними установами і надалі докладатиме всіх зусиль для припинення війни, аби не гинули наші люди і повернулися всі наші громадяни. Принципи, які задекларував Президент, залишаються незмінними, такими, якими були напередодні нормандського саміту в Парижі.
Так, українська влада планує провести вибори на Донбасі на 100% за українським законодавством. А відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не перебуває під контролем українського уряду.
«Маємо мрію після закінчення війни та повернення всіх територій, встановлення контролю над українським кордоном перетворити Донбас на сучасний економічний хаб, завести нові технології, нові бізнеси. Бо це наша територія, і вона заслуговує, щоб отримати друге життя», — констатував Андрій Єрмак.
Щодо можливості проведення зустрічі президентів України та РФ до саміту лідерів країн нормандської четвірки, запланованого на квітень, керівник Офісу зазначив таке: «Якщо Володимир Зеленський бачитиме, що ця зустріч необхідна і може стати кроком щодо отримання реальних результатів від перемовин у нормандському форматі, ми зустрічі не виключаємо. Проте наразі жодних домовленостей та розмов на цю тему не було».
Ще одним важливим напрямом діяльності Офісу стане регіональна політика. Офіс ще ефективніше працюватиме на місцях з головами ОДА, аби Україна стала інвестиційною Меккою.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»