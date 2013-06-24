Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону!
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков».
Державна прикордонна служба України
Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону!
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ «Москва» та «Василий Быков».
Державна прикордонна служба України
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