Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Зимівля озимини на Черкащині завершується цілком задовільно і не викликає в аграріїв занепокоєння. Умови для її вегитації і розвитку були задовільні. Ніяких передумов для масштабної загибелі озимих культур в області не було. За агрометеорологічними розрахунками, як розповів начальник обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, лише близько 9 % озимих зернових вийдуть із зими в незадовільному стані, що в рамках звичного природного фону.
Проте, на окремих ділянках полів крайніх східних районів області на поверхні ґрунту є «блюдця» з талою водою та зберігається досить значне промерзання ґрунту — до 36 см. Тут зрідженість рослин може становити 30-40%, а площа із загиблими — 11-13 %. Нині в ґрунті на полях достатньо вологи — у метровому шарі її міститься 175-190 мм, що більше середніх багаторічних значень, а також значно більше, ніж минулого року.
Такі вологозапаси цілком достатні для весняної сівби.
Як свідчить аналіз, початок активної вегетації рослин у роки зі схожими синоптичними процесами починався у першій декаді квітня, тобто у стійкий перехід середньодобової температури повітря через +5°, подальший розвиток — у другій половині квітня, тобто з переходом температури через +10°.
Загалом аграрії та метеорологи кажуть, що зимівля озимих пройшла успішно. Місцями помічені невеликі пошкодження вразливих культур, таких як ячмінь, рапс, але вони не істотні.
Внаслідок перезволоження ґрунту, умови для сівби ранніх ярих в області сформуються у пізні строки — із середини квітня. За таких погодних умов, період між строками сівби ранніх та пізніх ярих культур, а також посівної кампанії в цілому буває скороченим.