Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

"Зелений" рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

Встановлюється одночасно на всій території України, якщо:

1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менше 50 відсотків епідемічного порогу

2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5 відсотків.

"Жовтий" рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

"Помаранчевий" – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:

1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг

2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків

3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300

4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60

5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків

6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Міністерство охорони здоров’я України щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19 та публікує їх на цій сторінці сайту. Нагадуємо, що на підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”. З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody. Рішення про послаблення “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого” рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНІВ ЗІ ЗНАЧНИМ ПОШИРЕННЯМ COVID-19 СТАНОМ НА 31.05.2021 ДИВІТЬСЯ ТУТ.

Міністерство охорони здоров'я України