Міська влада Парижа повідомила трьох приватних операторів оренди електроскутерів, що їхні контракти може бути продовжено лише в тому разі, якщо вони врегулюють обмеження швидкості скутерів на дорогах французької столиці та їх паркування. Обидві проблеми спричиняють значний дискомфорт жителям і гостям міста.

Починаючи з 2019 року, на вулицях Парижа загинуло троє людей внаслідок травм, отриманих через зіткнення з електроскутерами, які рухалися з надмірною швидкістю. Минулого місяця 32-річна італійка, яка стояла на набережній Сени в компанії друзів, загинула через травми, отримані від зіткнення з електроскутером, який врізався в компанію на великій швидкості. Водій втік із місця події.

«Або ситуація істотно поліпшиться й електроскутери знайдуть своє безпечне місце в громадському просторі, або ми повністю припинимо практику оренди скутерів після того, як терміни контрактів компаній-операторів завершаться у 2022 році», — заявив заступник міського голови Парижа Девід Беллард. Він вимагає від операторів встановити суворе обмеження швидкості до 20 кілометрів на годину, а від водіїв електроскутерів — їздити лише дорогами й велодоріжками.

Згідно з французьким законодавством, водії електроскутерів не мають перевищувати швидкості більш ніж 25 кілометрів на годину і перевозити пасажирів. У Парижі чинні навіть жорсткіші правила. З літа 2019 року максимальна швидкість для електроскутерів у столиці Франції становить 20 кілометрів на годину. Окрім цього, їм не дозволяється паркування на тротуарах.

Експерти зазначають, що водії електроскутерів почали активно порушувати правила в часи пандемії Covid-19. Зокрема близько 78% водіїв електроскутерів розмовляють по телефону під час їзди, 49% керують скутером, випивши більше двох склянок алкогольного напою, а 45% — після вживання канабісу.