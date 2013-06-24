Меморандум про створення Фонду «Партнерство за сильну Україну» підписали вчора віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, постраждалих від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації та підготовкою до плавної й безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Перша фаза реалізації програми фонду триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 мільярда гривень), повідомляє пресслужба МінТОТ.

Затверджено пілотні проєкти з підтримки найвразливіших громад, посилення цивільно-військової співпраці й поліпшення енергоефективності Луганщини й Донеччини. На сході і півдні фонд удосконалить регіональні комунікаційні можливості для протидії дезінформації, сприятиме інклюзивному діалогу, працюватиме над оптимізацією державних послуг і розширенням економічних можливостей, підтримуючи реінтеграцію тимчасово окупованих територій.