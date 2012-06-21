Доповідача з моніторингу розслідування й притягнення до відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу МН17 призначить ПАРЄ на початку жовтня. Про це заявила голова комітету ПАРЄ з правових питань та прав людини Порхідур Сунна Аверсдоттір, яка представляє Ісландію. Вона розраховує на участь у подальшому процесі розслідування й обміняного 7 вересня Росією й Україною учасника збиття літака рейсу МН17 Володимира Цемаха. Він має бути доступним для нідерландської влади. «Те, що Україна дозволила Цемаху виїхати в Росію, не означає, що він більше не співпрацюватиме у слідстві щодо цієї жахливої події», — цитує Укрінформ слова члена ПАРЄ.
Натомість член правління фонду «Авіакатастрофа» Піт Плуг, який у теракті втратив брата, невістку й племінника, небезпідставно вважає: отримавши Цемаха, Росія триматиме підозрюваного подалі від міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) та судового розгляду. «Це більше, ніж відсутність співпраці у розслідуванні. Це свідоме протистояння слідству», — прокоментував він порушення РФ резолюції Радбезу ООН №2166.