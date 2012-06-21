З нагоди 80-річчя проголошення Карпатської України в Ужгороді відбулася презентація книжок, присвячених звитяжним подіям боротьби за українську ідею. Перелік творів, які збагатили і великі книгозбірні, і домашні бібліотечки, поповнюють видання за обласною програмою підтримки видання творів місцевих авторів.
Серед видань закарпатських авторів, виданих коштом програми, — книжки Миколи Вегеша та Маріана Токара «Вершина духу», а також Михайла Басараба і Маріана Токара «Закарпаття: нариси боротьби за українську державність». У «Вершині духу», підкреслив директор видавництва «Карпати» Віктор Браславець, проаналізовано події, наведено нові факти й документи, які засвідчують прагнення населення краю до возз’єднання з Великою Україною. Видання буде цікаве всім, хто хоче більше дізнатися про патріотичні звершення минулих поколінь.
Науковець Михайло Басараб, який презентував видання про національний український рух у краї, наголосив: «Важливо не загубити людей, які навчили українців не боятися репресивної системи, давали потрібні знання і вказали патріотам на справжні цінності життя».
Громадський діяч Віктор Бедь зазначив: важливо усвідомити, що із жовтня 1918 року закарпатці послідовно і чітко висловлювали бажання жити саме в Українській державі. Він подякував науковцям, видавцям і представникам влади за дослідження історії краю, її збереження. Коштом обласного бюджету цінні для нашої історії книжки видаватимуть і надалі.