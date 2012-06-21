Китайська влада офіційно заявила, що дає дозвіл на те, щоб пари мали по троє дітей. Цю заяву було зроблено після того, як дані останнього перепису населення в КНР засвідчили різке зниження народжуваності.

З початку 1980-х років у Китаї було запроваджено так звану політику однієї дитини під гаслом: «Одна родина — одна дитина», щоб контролювали стрімку народжуваність. Ця політика проіснувала до 2016 року, коли китайська влада дозволила мати парам двох дітей. Проте чимало пар, особливо в містах, де виховувати дітей дорого, не поспішали збільшувати родини.

Дані перепису населення, проведеного у Китаї наприкінці минулого року, засвідчили, що 2020-го у країні народилося близько 12 мільйонів немовлят. Це значно менше порівняно з 2016 роком, коли в КНР побачили світ 18 мільйонів малюків. Показники народжуваності за 2020-й виявилися найнижчими за останні 60 років.

Після оприлюднення цих даних Пекін вирішив вдатися до радикальних методів. Під час останнього засідання політбюро комуністичної партії КНР глава країни Сі Цзіньпінь заявив, що влада на офіційному рівні «запроваджуватиме заходи, які сприятимуть поліпшенню структури населення країни, виконанню стратегії активного подолання його старіння і збереження переваг та забезпеченості людськими ресурсами». Про це повідомило державне агентство Китаю Сіньхуа.

Але правозахисна організація Amnesty International заявила, що нинішня політика китайської влади щодо народжуваності, як і попередня, порушує сексуальні й репродуктивні права.

«Це не справа уряду — вказувати парам, скільки дітей їм мати. Замість того, щоб оптимізувати свою політику щодо народжуваності, Китай мав би поважати життєвий вибір людей і припинити будь-який інвазивний і каральний контроль за рішеннями громадян щодо планування сім’ї», — заявив очільник китайського представництва організації Джошуа Розенцвейг.

Цей крок китайської влади критично оцінили й експерти.

«Якби політика КНР щодо народжуваності була ефективною, то заклик мати двох дітей 2016 року вже засвідчив би результати», — сказав в інтерв’ю ВВС старший економіст Commerzbank Хао Чжоу. Він зауважив, що у Китаї молоді пари можуть дозволити собі щонайбільше двох дітей, оскільки витрати на повсякденне життя дуже великі.