За новою електронною адресою літні люди, а також працюючі платники податків, які лише збираються на заслужений відпочинок, та, зрештою, всі охочі зможуть знайти актуальну та необхідну інформацію про новини, що відбуваються в пенсійній системі нашої держави.
Новий веб-портал має чотири основні розділи: «Новини», «Інформація та напрямки діяльності», «Комунікації» та «Послуги».
Як розповіли оглядачу «Урядового кур’єра» у прес-службі Пенсійного фонду, у новій версії веб-порталу є розділ, який допоможе сприймати розміщену там інформацію людям з вадами зору. І це не лише збільшення шрифта, а подання тексту та ілюстрацій у чорно-білих тонах. У попередній версії такої послуги не було.
Також у попередній версії сайту подавалася інформація лише з центрального офісу Пенсійного фонду. На оновленому інтернет-ресурсі є розділ «Інформаційна мапа» у вигляді карти України, де, «клікнувши» на певний регіон, можна отримати інформацію про кількість пенсіонерів, застрахованих осіб та об’єднаних територіальних громад, яким Пенсійний фонд надає свої послуги, в обраній області. А за посиланням кожен відвідувач потрапить на сторінку Головного управління обраного регіону, де дізнається усі тамтешні новини.
– Якщо попередній інернет-ресурс Пенсійного фонду називався веб-сайтом, то новий – це інформаційна сторінка веб-порталу електронних послуг. Користувачі знають про існування нашого веб-порталу. Тож новий ресурс – це розширення можливостей попереднього, який працюватиме як його складова, – наголосила фахівець.
Вона також зауважила, що більшість розділів на новому веб-порталі, як от «Пенсійний калькулятор» та інші, нині працюють лише в тестовому режимі. Але вже найближчим часом портал запрацює на повну потужність.