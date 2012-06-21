Делегація з Рівненщини на чолі з головою ОДА Віталієм Ковалем два дні перебувала на Донеччині, добу — на Луганщині. Тут рівняни зустрілися з бійцями, побачили об’єкти, відремонтовані неподалік лінії фронту, поспілкувалися з місцевими жителями.

Метою робочої поїздки була насамперед підтримка земляків на передовій. Тож зустрілися з поліцейськими, які служать у зоні проведення Операції об’єднаних сил, особовим складом об’єднання територіального управління «Північ» та рятувальниками, які відновлюють зруйновані будинки.

«Щодня чув слова вдячності від місцевих жителів за наших рятувальників, поліцейських, військових. Щиро дякую їм за громадянську позицію, те, що бережуть наш мир і спокій», — сказав Віталій Коваль.

Бійці отримали подяки та відзнаки від голови ОДА. А ще дитячі малюнки, березовий сік, продуктові набори, солодощі. І понад тисячу пасок, які на малій батьківщині спекли в межах акції «Паска для друга» в обласному госпіталі ветеранів війни. Разом з волонтерами та персоналом до цього таїнства долучилися захисники, які проходять там реабілітацію.

«Перед Великоднем даруємо вам частинку батьківщини. Пам’ятайте: ми пишаємося тим, що ви в нас є», — подякував бійцям Віталій Коваль.

У Краматорську керівники Рівненщини та Донеччини підписали угоду про співпрацю в соціально-економічній та гуманітарно-культурній галузях.

«Ми й раніше співпрацювали. Діти з Авдіївки, Торецька, Степного оздоровлювалися в наших закладах. А тепер ми стали офіційними партнерами. Наш обласний госпіталь ветеранів готовий безоплатно приймати на лікування захисників. Маємо ще багато цікавих пропозицій», — зазначив Віталій Коваль.

Свою роботу презентували начальник обласного госпіталю для ветеранів Андрій Бурачик та голова координаційної ради ветеранів АТО при Рівненській ОДА Сергій Кальмук. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів, що з радістю готовий запозичити досвід рівненських колег.

«Гасло «Схід і захід разом» має перспективи. Приємно бачити, як воно наповнюється практичним змістом», — наголосив керівник Донеччини.

У гості рівняни, звісно ж, приїхали з подарунками. Сертифікат на 25 тисяч сіянців дуба червоного Віталій Коваль передав Павлові Кириленку. А першому заступникові голови Луганської ОДА Олексієві Смирнову — на 25 тисяч саджанців калини, липи та дуба.

«Ліси недарма називають легенями планети. Ми переконані, що Донбас слід відновлювати через озеленення. А Луганщина, крім бойових дій, постраждала ще й внаслідок лісових пожеж. Тому разом з обласним управлінням лісового та мисливського господарства від нашої області долучаємося до лісовідновлення», — сказав Віталій Коваль.

Делегація ознайомилася з об’єктами програми «Велике будівництво» на Донеччині. Це — відремонтований НВК у селі Желанне, перебіг будівництва оздоровчого комплексу з басейнами «Н2О», льодова арена, спорткомплекс у Краматорську.

«Президентська програма «Велике будівництво» набирає обертів і 2021 року спрямована не лише на проєкти соціальної інфраструктури, а й на відновлення культурних об’єктів, економічний розвиток регіонів. Вона об’єднує країну», — зазначив Віталій Коваль.

До слова, «Велике будівництво» на Рівненщині цьогоріч містить 11 об’єктів, на які планують залучити понад 200 мільйонів державних інвестицій.

«Переконався, якою необхідною є допомога нашим військовим і людям прифронтових територій. Їхній оптимізм надихає. Тому поїздка на схід — це передусім вдячність землякам, які за покликом серця боронять наш мирний сон. Радію, що напередодні світлого Великодня на іншому боці України відчули подих Рівненщини», — підсумовує Віталій Коваль.

Олександр ПОЛІЩУК

для «Урядового кур’єра»