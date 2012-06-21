Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах на базі гімназії №1 пройшов ХV Всеукраїнський турнір юних журналістів, у якому взяли участь 23 команди із 9 регіонів України.
Впродовж чотирьох днів майбутні «акули» пера і мікрофону змагалися за звання кращих, демонструючи журналістські таланти і здібності.
Переможцем стала команда «Парадокс» із Краматорська Донецької області.
У творчому конкурсі перемогли Тамара Козинець (місто Шостка Сумської області), Дарина Григоренко (Краматорськ) та Марія Рашевська з Решетилівського району на Полтавщині.