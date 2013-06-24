Компанія американського підприємця Ілона Маска SpaceX відправила в космос чотирьох космічних туристів. Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал 15 вересня о 20:03. Це перша громадянська космічна місія, оскільки на борту ракети перебувають тільки приватні особи. Екіпаж має здійснити триденну місію під назвою Inspiration4.

Тепер побачити Землю з орбіти можуть тепер навіть ті, хто раніше не зміг би це здійснити через проблеми зі здоров’ям. Так, одна з космічних туристок Гейлі Арсено в дитинстві перехворіла на рак кісток. Через хворобу одну її ногу було ампутовано, тепер дівчина пересувається за допомогою протеза. Командиром екіпажу став 38-річний американський мільярдер Джаред Ісаакман. Ще один учасник польоту — колишній ветеран ВПС США Кріс Семброскі. Четвертий член комерційного екіпажу — дослідниця й бізнес-леді Сіан Проктор.

Як пояснили в SpaceX, команда в космосі проводитиме наукові дослідження, спрямовані на поліпшення здоров’я людей на Землі й під час майбутніх тривалих космічних польотів.