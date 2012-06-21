Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Станом на вівторок, 6 липня, в Туреччині новим різновидом COVID-19 заразилися три людини. Випадки були зафіксовані у трьох провінціях, включаючи Стамбул. Про це повідомив глава турецького Мінохоронздоров'я Фахреттін Коджа.

Відзначається, що всі пацієнти були вакциновані. «Їх стан добрий, госпіталізації немає», – підкреслив Коджа. Штамом «дельта» в 30 провінціях республіки заражені вже 286 осіб, передає NTV.

У квітні 2021 року в Туреччині було зафіксовано рекордний добовий приріст тих, що заразилися корона вірусною інфекцією – понад 60 тисяч осіб. Після цього були введені часткові обмеження, потім – повний локдаун на два тижні. В кінці травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про часткове зняття жорстких обмежень. Була введена комендантська година, яка діяла з 22:00 до 05:00 з понеділка по суботу і весь день у неділю. У зв'язку з поліпшенням ситуації низку обмежень скасували.

Штам «дельта плюс» володіє мутацією, яка потенційно може зробити вірус більш смертоносним, впевнені в ВООЗ. Також високою контагіозністю (властивість інфекції передаватися від хворих організмів здоровим) володіє виявлений в Індії штам «дельта». Нині цей штам коронавірусу присутній у понад 85 країнах.