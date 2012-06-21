117 тисяч доз вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, закупленої за кошти державного бюджету, прибуло вчора в міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни) з Варшави. Сьогодні очікують прибуття ще 50 тисяч доз, запевнив на брифінгу генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина. Тож до кінця тижня в Україну доправлять 167 тисяч доз.

«Відповідно до дорожньої карти, відбувається третій етап вакцинації, і саме вакцину Pfizer спрямують на вакцинацію освітян. Також цією вакциною можуть прищепитися особи з попередніх етапів вакцинації, на яких вакцинували медиків ковідних лікарень, первинної ланки й інших лікарень. Цим препаратом вакцинуватимуть представників силових структур відповідно до тих заявок, які надійшли», — цитує УНІАН слова посадовця. З огляду на низьку температуру зберігання в області препарат розвозитимуть щотижня відповідно до заявок.

Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech становить щонайменше 95%.