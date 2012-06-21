Вакцини, вироблені фірмами Pfizer і AstraZeneca, ефективні проти так званого індійського варіанта коронавірусу. Про це свідчать дані дослідження, проведеного незалежною британською організацією Public Health England (PHE).

Індійський варіант розповсюдився у Великій Британії так широко, що поставив під загрозу нову фазу послаблень обмежувальних заходів, заплановану у країні найближчими тижнями. Але результати дослідження PHE дають певну надію. Хоча вакцина Pfizer-BioNTech є лише на 88% ефективною проти індійського варіанта порівняно з 93% проти британського. Окрім цього, важливо те, що й цей рівень ефективності досягається лише після другого щеплення. AstraZeneca ефективна на 60% проти індійського штаму порівняно з 66% проти британського. Але у зв’язку з проблемами постачання вакцини AstraZeneca менша кількість людей встигла отримати другу дозу. Обидві вакцини ефективні проти індійського варіанта лише на 33% після одноразового щеплення.

Британський міністр охорони здоров’я Метт Хенкок описав дослідження PHE як новаторське, що продемонструвало, як важливо отримати два щеплення. Нещодавно уряд Великої Британії вирішив скоротити період між першою та другою дозами вакцини з 12 тижнів до восьми для осіб старших 50 років і найуразливіших груп.

«Наше дослідження переконує, що дві дози однієї з цих двох вакцин забезпечують високий рівень захисту від симптоматичних захворювань за варіантом B.1.617.2 (індійський штам), і ми очікуємо, що у будь-якому разі вакцини полегшуватимуть перебіг хвороби й запобігатимуть смертельним випадкам», — заявила представниця PHE Мері Рамсей.