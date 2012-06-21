Кабінет Міністрів зобов'язав претендентів на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних платежів подавати разом із заявкою декларацію про доходи та витрати, свідчить урядова постанова від 14 квітня на "Урядовому порталі".

"У травні 2021 року призначення житлової субсидії (зокрема на наступний період) здійснюється тільки після подання нової заяви про призначення і надання житлової субсидії та декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житсубсидії", – йдеться в документі.

Крім зазначених змін, документ також розширює перелік джерел доходів, які враховуються для розрахунку середньомісячного сукупного доходу. Зокрема, тепер доходи від розміщення депозитів та дивіденди від цінних паперів враховуються під час призначення субсидій.

Згідно з постановою, подання заявок та супровідних документів можна здійснити поштою або в електронній формі на сайті Мінсоцполітики, а структурні підрозділи з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій прийматимуть їх також у паперовому вигляді.

"Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні-вересні 2021 року призначається починаючи з травня 2021 року", – наголошується в документі.

Постанова набула чинності з дня публікації і застосовується з 1 травня цього року.