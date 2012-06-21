Найдавніша відома нині вода в світі знаходиться в стародавньому басейні під Канадою і їй, за оцінками вчених, не менше 2 мільярдів років. Результати цього дослідження опубліковано в Nature Communications.

Відкриття було зроблено в шахті Кідд в Онтаріо. Спочатку ще в 2013 році вчені виявили там воду, вік якої був визначений як 1,5 мільярда років. Але в ході ще одного, вже більш ретельного дослідження, проведеного через три роки, тобто в 2016 році, було виявлено ще одне джерело води, і воно виявилос давнішим.

У 2013 році вчені знайшли воду на глибині майже 2,4 км в підземному тунелі в шахті. Але, оскільки сама шахта сягає глибини 3,1 км, вчені отримали можливість провести дослідження і на більшій глибині. У 2016 році вони скористалися цим, беручи при цьому до уваги попередню знахідку. Як пояснює геохімік Барбара Шервуд Лоллар з Університету Торонто, найстаріше на сьогодні джерело було виявлене на глибині майже три кілометри і воно виявилося набагато потужнішим, ніж очікувалося.

Варто відзначити, що зазвичай підземні води протікають значно повільніше поверхневих. Але при розтині пробурених в шахті свердловин ця швидкість зростає у багато разів.

За допомогою аналізу газів, розчинених у цих древніх ґрунтових водах, серед яких окремо відзначають, такі, як гелій, неон, аргон і ксенон, дослідники змогли встановити вік виявленої води, який складає, майже 2 мільярди років. Це автоматично робить її найстарішою відомою водою на Землі.

Примітно, що ще в попередньому дослідженні, тобто в 2013 році, вчені відзначили, що аналіз вмісту сульфатів у воді показав щось цікаве – а саме те, що сульфат утворився в результаті хімічної реакції між водою і камінням, а не в результаті перенесення під землю поверхневими водами. Це, в свою чергу, означає, що геохімічні умови в цих древніх водоймах, відрізаних від поверхні, самі по собі можуть бути достатніми для підтримки мікробного життя – незалежної підземної екосистеми, яка може існувати потенційно мільярди років.

Тобто, якщо геологічні процеси можуть природним чином забезпечити стабільне джерело енергії в цих породах, то і сучасна наземна біосфера може значно розширитися як в ширину, так і в глибину. Це не тільки означає, що потенційно населені ділянки Землі можуть бути набагато більшими – з огляду на те, що зіставні породи віком в мільярд років становлять приблизно половину континентальної кори Землі, а й також це може означати, що заселеність планет в інших світах може бути ширшою, ніж вважалося досі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»