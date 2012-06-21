Російська вояччина знову порушує режим тиші, постійно вчиняючи провокації та обстрілюючи позиції ЗСУ. Майже щотижня Україна втрачає через це когось зі своїх захисників. З початку 2021 року на Донбасі загинули вже понад 40 наших військових. Серед них 45-річний боєць ООС житель міста Кремінна Луганської області Дмитро Бухтіяров. Він проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних сил з 2015 року. 12 березня 2021-го життя хороброго воїна обірвала куля російського снайпера.

У загиблого у Кремінній залишилися дружина і двоє дітей. Похорони Дмитра Бухтіярова зняли журналісти корпункту ТВ Еспресо. Після того як про них розповіли в новинах, з’ясувалося, що у Дмитра Бухтіярова з селі Роздолівка Близнюківського району на Харківщині є ще 12-річна дочка Дарина. Завдяки телебаченню дівчина, до речі, дуже схожа на тата, дізналася про його загибель.

«Звісно, в житті всяке трапляється, — розмірковує керівник громадсько-волонтерської організації «Громадянський корпус» в Луганській області Олена Стеценко. — Але те, що рідна дочка загиблого героя дізналася про нього, — добре. Хочу підкреслити велику роль ЗМІ, насамперед телебачення, в оперативному інформуванні населення. Для Луганської області це має величезне значення. На жаль, про справжнє життя українського Донбасу Україна знає нині дуже мало. До речі, розповідь про загиблого Дмитра Бухтіярова була останньою: після неї корпункт ТВ Еспресо на Луганщині було закрито. І це печально, бо там живуть такі самі українці, як і в інших областях. Вони не лише воюють на фронті, а й працюють на підприємствах, живуть активним громадянським життям і хочуть, щоб їх почули краяни».

Підписуюся під словами пані Олени.