На Полтавщині кілька майстрів спорту та їхні тренери отримали у межах обласної профільної програми грошові сертифікати на 500 та 100 тисяч гривень для вирішення житлових питань. Зокрема фінансову допомогу цьогоріч надано майстрові спорту України з боксу Вікторові Вихристу та його тренерові Олександрові Ляховому, майстрові спорту з веслування на байдарках та каное Едуардові Шеметилу та тренерові Олегові Камерилову, майстрові спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби Ленурові Темірову і тренерові Анатолієві Коханевичу, майстрові спорту міжнародного класу з боротьби дзюдо Єлизаветі Калініній і тренерові Василеві Волошину.
За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, Полтавщина — єдина область, де надають кошти на поліпшення житлових умов спортсменам. Щороку динаміка надання коштів на підтримку спорту підвищується. Стипендії область виплачує вже два роки поспіль. Цьогоріч в обласному бюджеті на спортивну сферу передбачили 102 мільйони гривень. У цю суму не входять капітальні видатки (наприклад реконструкція чи будівництво спортивних споруд).
У 2017 році фінансову допомогу отримав майстер спорту України з боксу Олександр Хижняк та його тренер. А торік область надала кошти майстрові спорту міжнародного класу з плавання, спортсменові з інвалідністю Юрієві Божинському та його тренерові.