Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У цьогорічному обласному центрі української Луганщини дві локації, де проходять основні події: площа Перемоги та площа Миру. Але, якщо перша останніми роками зазнала ряд реконструкцій, то на другий центрував постамент колишнього пам'ятника вождю світового пролетаріату, знесений в 2014 році. Але до Дня Хіміка й одночасно Дня міста Сєвєродонецька, якому наразі виповнюється 85 років, міська влада обіцяє представити оновлену площу Миру – підсумки конкурсу на кращий проект підбито та проект-переможець визначений конкурсною комісією. Для виконання робіт залишається всього півтора місяці.
«Приємно, що переможцем стала молодий архітектор, яка задля свого рідного міста зробила такий прекрасний проект. Відтепер ми приступаємо до його втілення у життя»,- підкреслив, вітаючи переможницю в.о. міського голови Сєвєродонецька Вячеслав Ткачук.
За рішенням конкурсної комісії кращим визнано пропозицію архітектора Юлії Медянцевої. Переможниці конкурсу присуджено премію у розмірі 5 тисяч гривень, і тепер на неї чекає велика робота з безпосередньої реалізації ідеї – оновлення центральної клумби та встановлення декоративної скульптури. Виконавцями робіт будуть місцеві підрядники.