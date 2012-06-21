Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
«Не забудеш мене, моя нене, Вкраїно». Під такою назвою вийшла друком книга матеріалів, присвячена творчості видатного майстра літератури, автора першого українського історичного роману, етнографа, видавця Пантелеймона Куліша, 200 років від дня народження якого минуло в цьогорічному серпні.
Видання здійснено за фінансової підтримки та сприяння Сумської обласної ради і Сумської ОДА в рамках відповідної обласної програми книговидання.
Свого часу підготовку такої книги ініціювала Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, працівники якої взялися за роботу на основі свого краєзнавчого фонду та ресурсних можливостей Центру розвитку території і соціального маркетингу «Триторія».
Книг без перебільшення унікальна, адже в ній зібрані матеріали про творчість Пантелеймона Куліша за останні 120 років, починаючи з кінця 90-их позаминулого століття. Її автори – науковці, краєзнавці, літературознавці, письменники аналізують різні аспекти творчого доробку видатного земляка, творчий спадок якого назавжди залишається у духовній скарбниці не тільки України, а й Європи і світу.
До обласної бібліотеки вже надійшла перша частина накладу, який буде розподілений між бібліотечними закладами районів та міст Сумщини.