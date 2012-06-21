Український гідрометеорологічний центр опублікував прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на серпень 2020 року. Так, середня місячна температура передбачається в межах 19—24 градусів тепла (в горах 16—17 тепла), що на 1—2°C вище від середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується в межах 33—84 мм, в Карпатах — до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
У кліматичних характеристиках серпня зазначено, що середня місячна температура повітря становить 17—20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21—23°C, у гірських районах 11—16 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря сягає 34—41°C, у Луганській області місцями 42°C, у гірських районах 26—33°C. Абсолютний мінімум становить 1—7 градусів тепла, на півдні — до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0—2 градуси морозу. Заморозки на поверхні ґрунту бувають в Україні наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей. Середня місячна кількість опадів становить у південній частині 27—59 мм, на решті території 35—76 мм, в Карпатах та на Прикарпатті — до 145 мм.