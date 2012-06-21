У Луганському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ провели екскурсію для першачків. На початку знайомства з маленькими відвідувачами із Сєверодонецького колегіуму психолог Галина Тарасюк провела інтерактивну гру — які професії дітям знайомі та яким, на їхню думку, має бути той чи той фахівець.
Під час екскурсії центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості малечу знайомили з особливостями трьох затребуваних професій: кухар, продавець, контролер-касир. У навчальному супермаркеті центру професійно-технічної освіти діти спробували самостійно зважити сипучий товар, зчитати штрих-код з упаковок, роздрукувати на касовому апараті чек покупок.
Як повідомляє відділ комунікації обласної служби зайнятості, наприкінці екскурсії для учнів провели майстер-клас з розписування печива. Яскраві та смачні сувеніри діти забрали із собою на згадку про цікаво проведений час. Навіть збираючись додому, малеча продовжувала грати між собою у професії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»