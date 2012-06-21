Після 20-річного переслідування у Бангладеш заарештували браконьєра, якого підозрюють у вбивстві 70 бенгальських тигрів.

50-річний Хабіб Талукдер на прізвисько Тигр Хабіб потрапив до рук поліції завдяки допомозі інформаторів. За 20 років, протягом яких його переслідують правоохоронці, на арешт Хабіба було видано три ордери.

Браконьєр полював у мангровому лісі району Сундарбанах на кордоні між Індією та Бангладеш. Там найбільша у світі популяція бенгальських тигрів. Нині у дикій природі цих тварин лише кілька тисяч. Але на чорному ринку торгівці скуповують у браконьєрів шкури, кістки і навіть м’ясо тигрів, щоб перепродувати їх у всьому світі. Хабіб Талукдер не одразу почав полювати на тигрів. Місцеві жителі розповідають, що спершу він заробляв на життя тим, що збирав мед диких бджіл у лісі, повідомляє агентство AFP. Хабіба в цих місцях поважали, але боялися, вважаючи людину, яка здатна самотужки піти на тигра, небезпечною. Поліція й чиновники департаменту лісового господарства Бангладеш протягом багатьох років намагалися заарештувати Хабіба Талукдера.

Дані перепису бенгальських тигрів у Бангладеш, опубліковані три року тому, засвідчили, що кількість особин цих тварин у лісі в Сундарбанах 2018 року становила 114. Це свідчить про зростання популяції тигрів, бо 2015-го їх було лише 106.