Громадянина Іспанії заарештували за те, що він нібито заразив 22 людини коронавірусом. Правоохоронці стверджують, що 40-річний житель Майорки ходив на роботу та в тренажерний зал, незважаючи на кашель і температуру понад 40 градусів. Свідки розповідають, що він ходив в офісі без маски, кашляв і казав колегам, що збирається заразити їх COVID-19, повідомляють іспанські ЗМІ. Згодом п’ятеро його співробітників і троє людей, які відві­дували разом з ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Ще у 14 членів родин заражених також виявили COVID-19, серед них троє немовлят.

У заяві іспанської поліції йдеться, що чоловік протягом кількох днів мав симптоми хвороби, але принципово ходив на роботу. Коли зробив тест, то наступного дня знову вирушив в офіс і тренажерний зал, не дочекавшись його результатів. Колеги просили його їхати додому, а від знімав маску і кашляв на них, примовляючи: «Я заражу вас усіх коронавірусом».

Коли його тест виявися позитивним, співробітники звернулися до поліції. Поки що не відомо, яке покарання загрожує порушникові застережних заходів під час пандемії, якщо його вину буде доведено. Але з роботи доведеться, вочевидь, звільнитися.